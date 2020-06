Austria Lustenau verlor bei Mählich-Abschied gegen Horn 1:2

Roman Mählich hat bei seinem letzten Match auf der Trainerbank von Austria Lustenau eine Niederlage kassiert. Die Vorarlberger verloren am Freitag in der 25. Runde der zweiten Fußball-Liga im eigenen Stadion gegen den SV Horn mit 1:2 und rutschten damit an die elfte Stelle ab. Die Niederösterreicher verbesserten sich auf Rang neun.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Letztes Match für Roman Mählich als Lustenau-Coach

Philipp Siegl (22.) und Florian Sittsam (26./Elfmeter) brachten die Gäste schnell in Führung, den Lustenauern gelang durch Ronivaldo (69.) nur noch der Anschlusstreffer. Das Match war wegen eines Unwetters mit einer gut zehnminütigen Verspätung angepfiffen worden. Mählich und der diesjährige ÖFB-Cupfinalist hatten sich am Donnerstag auf eine Vertragsauflösung per 30. Juni geeinigt, ein Nachfolger wurde noch nicht präsentiert. Die Bilanz der Austria aus den jüngsten acht Liga-Partien steht bei sechs Niederlagen und zwei Remis, die vergangenen vier Matches wurden allesamt verloren. Quelle: APA