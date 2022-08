Austria - not Australia: Golfprofi Straka mit starkem Schlussakt

Der Österreicher gewann heuer sein erstes PGA-Turnier und wird beim US-Golf-Finale Siebter - als zweitbester Europäer.

Austria - not Australia. Seit diesem Jahr wissen auch die Golf-Fans in den USA, dass aus dem kleinen Alpenland große Profigolfer kommen. Das lag vor allem an Sepp Straka und Matthias Schwab, die auf der US-Tour einige Ausrufezeichen setzen konnten und Rot-Weiß-Rot auf die Tour-Landkarte brachten. Das gelang Sepp Straka: Der 29-jährige gebürtige Wiener, der als austro-amerikanischer Doppel-Staatsbürger in den USA lebt, gewann im Februar als erster Österreicher ein Turnier auf der US-PGA-Tour - das prestigeträchtige Honda Classic. Der Sieg ...