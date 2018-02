"Austrian Hammer" bei Torontos 123:94 gegen Detroit

Die Toronto Raptors haben in der Nacht auf Dienstag (MEZ) in der NBA den 25. Heimsieg im 30. Spiel gefeiert. Mit einem 123:94 gegen die Detroit Pistons baute der Leader der Eastern Conference seine Bilanz auf insgesamt 42:17 aus. "Starker Wurfabend", kommentierte Jakob Pöltl die Partie. Der 22-Jährige hatte seinen Anteil am klaren Erfolg.

