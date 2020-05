Austrian Pro Series - Melzer startet mit Sieg über Rodionov

Nach mehreren vergeblichen Anläufen aufgrund des Regenwetters konnten am Mittwoch die "Generali Austrian Pro Series" für die heimische Tennis-Elite in der Südstadt gestartet werden. Jürgen Melzer und Jurij Rodionov (ATP-166.) lieferten einander in einem Spiel der Gruppe B einen harten Kampf, den der 39-jährige Routinier gegen den 18 Jahre jüngeren Rodionov mit 6:4,1:6,7:6(4) für sich entschied.

SN/APA/BARBARA GINDL Sieg für den 39-jährigen Jürgen Melzer

Das Match des Weltranglisten-Dritten Dominic Thiem gegen Lucas Miedler in Gruppe A folgte ab 16.00 Uhr (live ServusTV). Quelle: APA