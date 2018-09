Auswärtssiege für LASK und Admira

Der LASK hat der Austria am Sonntag die erste Heimniederlage in der runderneuerten Generali-Arena zugefügt und ist mit einem 3:0-Erfolg wieder an die zweite Stelle vorgerückt. Die Wiener bleiben Tabellenfünfter. Die Admira stieß dank eines 3:1 bei Wacker Innsbruck an die achte Stelle vor, die Tiroler sind Vorletzter. Die 8. Runde wird am Sonntag (17.00) mit dem Duell Salzburg-Rapid abgeschlossen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Siegesserie der Linzer ging in Wien weiter