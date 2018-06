"Bärenaufgabe" Brasilien - ÖFB-Spieler wollen weiter wachsen

Österreichs Fußball-Nationalspieler gehen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in den Test am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) in Wien gegen Brasilien. Das jüngste 2:1 gegen Deutschland hat der Mannschaft noch einmal Energie gegeben. "Dass wir uns vor keiner Mannschaft verstecken müssen, das ist auch klar", sagte Mittelfeldmann Alessandro Schöpf vor Abschluss des Testspiel-Triples.

SN/APA/ROBERT JAEGER Vorfreude ist riesengroß