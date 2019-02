Baldauf/Hauke erreichten Teamsprint-Finale

Die österreichischen Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke haben im Klassik-Teamsprint der Nordischen Heim-WM in Seefeld das Finale der besten zehn Nationen erreicht. Das ÖSV-Duo kam am Sonntag in seinem Vorlauf mit 14 Konkurrenten als Sechster gerade noch über die Zeitregel weiter.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Baldauf/Hauke gerade noch weiter