Baltimore im NFL-Viertelfinale out, San Francisco weiter

Auch das zweite Play-off-Wochenende in der National Football League (NFL) hat mit dem Abschied eines Mitfavoriten begonnen. Das beste Team des Grunddurchgangs, die Baltimore Ravens mit Quarterback Lamar Jackson, verloren in ihrem Viertelfinale am Samstag 12:28 gegen die Tennessee Titans, die zuvor schon Titelverteidiger New England ausgeschaltet hatten. Weiter sind dagegen die San Francisco 49ers.

SN/APA (AFP/Getty)/Todd Olszewski Bitteres Ende für Lamar Jackson und seine Baltimore Ravens