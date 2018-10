Barbara Haas in erster Linz-Runde ausgeschieden

Barbara Haas ist am Mittwoch erwartungsgemäß in der ersten Runde des mit 250.000 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz ausgeschieden. In ihrem ersten Duell mit einer Top-Ten-Spielerin musste sich die 22-jährige Oberösterreicherin der Weltranglisten-10. Kiki Bertens (NED-2) klar nach 72 Minuten mit 2:6,1:6 geschlagen geben.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Es war die erwartete schwierige Aufgabe für Haas