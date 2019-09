Barcelona bejubelt Teenager-Sensation Fati

Ein 16-jähriger Teenager hat zumindest am Wochenende die Verletzung von Fußball-Superstar Lionel Messi in Barcelona aus den Schlagzeilen verdrängt. Vor den Augen des Argentiniers spielte Ansu Fati beim 5:2-Sieg gegen Valencia groß auf, erzielte in der 2. Minute den Führungstreffer und bereitete das 2:0 durch Frenkie de Jong nach starker Einzelleistung vor.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Ansu Fati ist ein Riesentalent