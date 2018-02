Barcelona besiegte Valencia im Cup-Semifinal-Hinspiel 1:0

Der FC Barcelona hat sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins spanische Fußball-Cup-Finale verschafft.

Die Katalanen gewannen am Donnerstag das Semifinal-Hinspiel vor eigenem Publikum gegen Valencia mit 1:0. Das Tor erzielte Luis Suarez in der 67. Minute nach Vorarbeit von Lionel Messi. Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag in Valencia. Der Aufsteiger trifft im Endspiel auf den Sieger aus dem Duell zwischen Leganes und FC Sevilla. Das erste Match hatte am Mittwoch 1:1 geendet.

(APA)