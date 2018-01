Barcelona mit glanzlosem 3:0-Sieg gegen Levante

Der FC Barcelona hat seine Dominanz in der Primera Division auch zu Beginn des neues Jahres fortgesetzt. "Barca" gewann am Sonntag vor 56.380 Zuschauern im Camp Nou gegen UD Levante glanzlos mit 3:0 (2:0) und bleibt damit in dieser Saison in der höchsten spanischen Fußball-Spielklasse ungeschlagen.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Messi traf auch in seinem 400. Primera-Division-Spiel