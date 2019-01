Barcelona nach 2:0 in Girona weiter 5 Punkte voran

Der FC Barcelona liegt nach einem 2:0-Auswärtssieg bei Girona in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter fünf Punkte vor Verfolger Atletico Madrid. Vier Tage nach der Niederlage im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Sevilla brachte Abwehrspieler Nelson Semedo die Katalanen gegen den Tabellenmittelständler in Führung, Superstar Lionel Messi besorgte in der 68. Minute die Vorentscheidung.

