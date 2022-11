Barcelona siegte trotz Lewandowski-Rot 2:1 bei Osasuna

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Liga den Vorsprung auf Real Madrid zumindest vorerst auf fünf Punkte ausgebaut. Die Katalanen feierten am Dienstag gegen Osasuna einen 2:1-Auswärtssieg, obwohl Robert Lewandowski ausgeschlossen wurde. Real könnte am Donnerstag mit einem Heimerfolg gegen Cadiz wieder bis auf zwei Zähler an den Erzrivalen herankommen.

SN/APA/AFP/CESAR MANSO Lewandowski bei Barca-Sieg ausgeschlossen

Osasuna ging nach einem Corner durch David Garcia (6.) in Führung. Nach 31 Minuten musste Lewandowski aufgrund eines harten Einsteigens gegen Garcia mit Gelb-Rot vom Platz. Dennoch gelang Barca die Wende - Pedri stellte auf 1:1 (48.), Raphinha gelang in der 85. Minute per Kopf das Siegestor für die Gäste. Für den FC Barcelona war es das letzte Match vor der WM-Pause, weiter geht es rund um den Jahreswechsel gegen Espanyol. In diesem Spiel nicht mehr dabei sein wird Gerard Pique. Der Verteidiger saß in seinem letzten Profi-Match auf der Bank und sah von dort aus in der Anfangsphase der zweiten Hälfte wegen Schiedsrichter-Kritik die Rote Karte.