Barcelona unterlag Levante 1:3

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft nach fünf Siegen in Serie einen Dämpfer erlitten. Der Titelverteidiger verlor am Samstag bei Levante 1:3 (1:0), damit können Atletico Madrid und Real Madrid am späteren Abend mit Siegen an den aktuell führenden Katalanen vorbeiziehen.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Kein guter Tag für Messi und Co