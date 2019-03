Barty holte in Miami ihren bisher größten Tennistitel

Die 22-jährige Australierin Ashleigh Barty hat am Samstag beim WTA-Turnier in Miami den wichtigsten Titelgewinn ihrer Karriere gefeiert. Die Weltranglisten-Elfte gewann das Finale gegen die Tschechin Karolina Pliskova in 100 Minuten mit 7:6 (1),6:3. Barty wird dank des vierten Titels ihrer Karriere erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstoßen.

SN/APA (AFP/Getty)/JULIAN FINNEY Ashleigh Barty mit ihrer Trophäe in Miami