Barty nach Zittersieg im Viertelfinale der Australian Open

Ashleigh Barty hat am "Australia Day" ihrer Heimat bzw. den 15.000 Fans in der Rod Laver Arena einen weiteren Sieg geschenkt. Die topgesetzte Australierin musste gegen die US-Amerikanerin Alison Riske im Achtelfinale am Sonntag in Melbourne aber zittern, ehe sie mit 6:3,1:6,6:4 wie im Vorjahr das Viertelfinale erreichte. In diesem trifft sie wie 2019 auf Petra Kvitova (CZE-7).

SN/APA (AFP)/DAVID GRAY Ashleigh Barty schlug Alison Riske 6:3,1:6,6:4