Auftritt von NBA-Star Jakob Pöltl in Salzburg geplant

Ein sportliches Highlight der Extraklasse könnte es in wenigen Wochen in Salzburg geben. Das österreichische Basketball-Nationalteam trifft in zwei Länderspielen auf Irland und Zypern und soll dabei durch NBA-Star Jakob Pöltl verstärkt werden.

Der 2,13 m große Center der San Antonio Spurs weilt derzeit in seiner Heimat und hält sich für die kommende Saison fit. Er hat selbst immer wieder bekräftigt, dass er unbedingt für Rot-Weiß-Rot auf dem Court stehen will. Um den Auftritt in der Sporthalle Alpenstraße fix zu machen, müssen laut dem Österreichischen Basketballverband noch versicherungstechnische Details mit den Spurs geklärt werden.

Das Länderspieldoppel am 30. Juni (Irland) und 2. Juli (Zypern) war von Sportreferent Bürgermeisterstellvertreter Bernhard Auinger ursprünglich bereits vor einem Jahr zur Einweihung der umfassend sanierten Sporthalle Alpenstraße geplant gewesen. Damals war es aber den Beschränkungen aufgrund der Coronapandemie zum Opfer gefallen.



Der 26-jährige Pöltl hat in seiner Jugend für die Vienna Timberwolves und die Traiskirchen Lions gespielt. Er verbrachte seine College-Jahre in Utah und wurde 2016 als erster Österreicher von einem NBA-Club, den Toronto Raptors, gedraftet. Seit 2019 ist er bei San Antonio engagiert. Das junge Team scheiterte in der abgelaufenen Saison knapp am Einzug in die NBA-Play-offs. Für Österreichs Nationalteam ist Pöltl zuletzt 2017 aufgelaufen. Zuletzt belegte das ÖBV-Team in der EM-Qualifikation den letzten Platz hinter der Ukraine, Slowenien und Ungarn.