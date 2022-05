Auftritt von NBA-Star Jakob Pöltl in Salzburg geplant: "Es schaut gut aus"

Ein sportliches Highlight der Extraklasse könnte es in wenigen Wochen in Salzburg geben. Das österreichische Basketball-Nationalteam trifft in zwei EM-Qualifikationsspielen auf Irland und Zypern und soll dabei durch NBA-Star Jakob Pöltl verstärkt werden.

Der 2,13 Meter große Center der San Antonio Spurs weilt derzeit in seiner Heimat und hält sich für die kommende Saison fit. Um den Auftritt in der Sporthalle Alpenstraße fix zu machen, müssen laut dem Österreichischen Basketballverband noch versicherungstechnische Details mit den Spurs und der NBA geklärt werden.

"Ich hoffe wirklich, dass ich dabei sein werde. Es schaut sehr gut aus", sagte der 26-Jährige bei einem Medientermin während seines Heimatbesuchs in Wien am Mittwoch. Er hat selbst immer wieder bekräftigt, wie gerne er für Rot-Weiß-Rot auf dem Court stehen will. Österreichs Basketball-Männer um Coach Raoul Korner stehen auf dem langen Weg zur EM-Teilnahme unter Druck, derzeit liegt die ÖBV-Auswahl auf Platz zwei ihrer Vierergruppe. Die drei Gruppensieger und der beste -zweite steigen in die zweite Runde auf. Danach stehen noch zwei weitere Quali-Phasen auf dem Programm.

Sein bisher letztes Länderspiel absolvierte Pöltl vor fast genau vier Jahren in der WM-Qualifikation gegen Deutschland.



Das Länderspieldoppel am 30. Juni (Irland) und 2. Juli (Zypern) war von Sportreferent Bürgermeisterstellvertreter Bernhard Auinger ursprünglich bereits vor einem Jahr zur Einweihung der umfassend sanierten Sporthalle Alpenstraße geplant gewesen. Damals war es aber den Beschränkungen aufgrund der Coronapandemie zum Opfer gefallen.



Der 26-jährige Pöltl hat in seiner Jugend für die Vienna Timberwolves und die Traiskirchen Lions gespielt. Er verbrachte seine College-Jahre in Utah und wurde 2016 als erster Österreicher von einem NBA-Club, den Toronto Raptors, gedraftet. Seit 2019 ist er bei San Antonio engagiert. Das junge Team scheiterte in der abgelaufenen Saison knapp am Einzug in die NBA-Play-offs. Insgesamt ist Pöltl bisher in 416 NBA-Spielen aufgelaufen und im Schnitt 7,3 Punkte erzielt. 2021/22 verzeichnete er seine bisher beste Ausbeute mit 13,5 Punkten pro Spiel.