Basketball-WM-Finale lautet Argentinien - Spanien

Argentinien und Spanien spielen am Sonntag (14.00 Uhr) in Peking um Gold bei der Basketball-WM der Männer. Die Südamerikaner feierten am Freitagabend in Peking einen 80:66-(39:32)-Halbfinalerfolg über Frankreich und folgten damit den Spaniern ins Endspiel. Der Weltmeister von 2006 hatte zuvor den Olympia-Vierten Australien nach zweifacher Verlängerung 95:88 (80:80,71:71,32:37) niedergerungen.

SN/APA (AFP)/NOEL CELIS Marc Gasol (rechts) in Aktion