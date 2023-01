Zehnter NBA-Sieg der Memphis Grizzlies in Serie

Die Memphis Grizzlies um Ja Morant haben am Montag (Ortszeit) zum zehnten Mal in Serie in der NBA gewonnen und bleiben das formstärkste Basketball-Team der Liga. Gegen die strauchelnden Phoenix Suns holte das Topteam der Western Conference ein 136:106, Morant verbuchte dabei 29 Punkte. Die Suns, erneut ohne ihre verletzten Spitzenkräfte Chris Paul und Devin Booker angetreten, war es hingegen die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Ja Morant steuerte 29 Punkte zum NBA-Sieg der Grizzlies bei

Wie die Denver Nuggets kommen die Grizzlies nun auf 30 Saisonsiege und 13 Niederlagen, kein Team in der Western Conference ist besser. Mehr Saisonsiege haben in der NBA nur die Boston Celtics. Der Tabellenführer der Eastern Conference gewann sein Auswärtsspiel bei den Charlotte Hornets 130:118 und profitierte dabei von einem bestens aufgelegten Jayson Tatum. Der 24-Jährige überragte mit seiner Saisonbestleistung von 51 Punkten, 9 Rebounds und 5 Vorlagen. Für die Celtics war es der siebente Sieg in Serie. Verfolger Milwaukee Bucks holte im dritten Spiel ohne Giannis Antetokounmpo ein 132:119 gegen die Indiana Pacers und verteidigte damit Rang drei im Osten. Jrue Holiday hatte dabei eine Saisonbestleistung mit 35 Punkten. Dank 41 Punkten von Stephen Curry verbuchte Titelverteidiger Golden State Warriors ein 127:118 gegen die Washington Wizards. Das Team ist damit aber weiterhin knapp außerhalb der direkten Play-off-Plätze.