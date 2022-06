Basketballer wollen wachsen

Größere Spieler, höheres Budget - der Salzburger Zweitligist BBU will unter Trainer Christian Ponz die nächsten Schritte Richtung Aufstieg setzen. Doch das Aushängeschild kommt abhanden.

Die BBU Salzburg stellt in der Sommerpause die Weichen für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga. Seit wenigen Tagen ist die wohl wichtigste Personalie geklärt: Trainer Christian Ponz, der sich nicht nur um das Herrenteam, sondern auch um die Nachwuchsförderung kümmert, hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. "Es reizt mich, hier weiterzuarbeiten. In der Heimat etwas aufzubauen ist besonders", sagt Ponz, der in der zweithöchsten Spielklasse im Herbst wohl auf die meisten Leistungsträger bauen kann, die in der ...