Bayern kassierten Heim-0:3 gegen Gladbach

Bayern München hat seinen Negativlauf mit einer heftigen 0:3-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag fortgesetzt. Das Team von Trainer Niko Kovac ist vier Pflichtspiele in Folge ohne Sieg und rutschte nach der zweiten Liga-Schlappe en suite in der Tabelle der deutschen Fußball-Bundesliga auf Rang fünf. Der Rückstand auf Leader Borussia Dortmund beträgt schon vier Punkte.

SN/APA (dpa)/Tobias Hase Schock und Verzweiflung bei den Bayern-Spielern