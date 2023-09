Bayern feiern 7:0-Schützenfest mit drei Kane-Toren

Angeführt von Dreifachtorschütze Harry Kane hat sich der FC Bayern vor seinem Oktoberfestbesuch in beste Stimmung gebracht. Am Tag vor dem Ausflug auf die Münchner Wiesn schoss der deutsche Serienmeister am Samstag den hilflosen VfL Bochum mit 7:0 (4:0) aus dem Stadion. Die Münchner übernahmen zumindest bis zum Sonntag die Tabellenspitze von Bayer Leverkusen, das dann gegen Heidenheim im Einsatz ist.

Hoffenheim setzte sich mit einem 2:0 (2:0) bei Champions-League-Teilnehmer Union Berlin in der Spitzengruppe fest. RB Leipzig gewann bei Mönchengladbach mit 1:0 (0:0), Vizemeister Borussia Dortmund schaffte gegen den VfL Wolfsburg mit einem 1:0 (0:0) den dritten Saisonsieg. Der FC Augsburg siegte 2:1 (2:1) gegen den Tabellenletzten Mainz 05. Eric Maxim Choupo-Moting (4.), Kane (13.), Matthijs de Ligt (29.) und Leroy Sané (38.) drückten die Münchner Überlegenheit schon zur Pause nur unzureichend aus. Zwei weitere Male Kane (54./Hand-Elfmeter, 88.) und Mathys Tel (81.) sorgten noch für ein Spektakel. Neben seinen drei erzielten Treffern legte Kane auch zweimal erfolgreich auf. Bereits sieben Treffer nach fünf Spielen hat Kane auf dem Konto. Der 100-Millionen-Mann verbesserte damit einen Club-Rekord. Nach ihren ersten fünf Spielen waren bisher Gerd Müller, Miroslav Klose und Mario Mandzukic mit fünf Toren Inhaber der Bestmarke. Bei den Bayern mitjubeln durfte Konrad Laimer, der im defensiven Mittelfeld aufgeboten wurde. Kevin Stöger stand bei Bochum ebenfalls über die volle Spielzeit auf dem Rasen. Marco Reus bewahrte Dortmund vor einem weiteren Rückschlag. Dank des Treffers des diesmal in die Startelf beorderten Edelreservisten in der 69. Minute rückte der durchwachsen in die Saison gestartete BVB in die Europacup-Ränge vor. Marcel Sabitzer fehlt Dortmund aufgrund seiner Muskelverletzung. Matchwinner für Leipzig war ausgerechnet der zuletzt viel kritisierte Timo Werner. Der Angreifer beendete seine Torflaute mit dem Siegtreffer (75.) in Gladbach, RB liegt damit weiter nur einen Zähler hinter den Bayern auf Rang drei. Vierter ist Hoffenheim nach dem Erfolg in Berlin. Bei der Union gab Leonardo Bonucci sein Bundesliga-Debüt, das jedoch unglücklich verlief. Ein Foul der italienischen Abwehr-Ikone führte zu einem Strafstoß, den Andrej Kramaric (22.) verwandelte. Maximilian Beier (38.) erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 für die Gäste. Florian Grillitsch fehlte Hoffenheim aufgrund von muskulären Problemen. Bei Mainz fehlte Phillipp Mwene wegen einer Knieblessur. Das Schlusslicht ging in Augsburg durch Ludovic Ajorque (6.) früh in Rückstand, ein zweiter Mainzer Treffer wurde nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt. Danach wachten die Gastgeber auf und drehten die Partie dank eines Doppelpacks von Ermedin Demirovic (15., 45.).