Bayern und Juventus im Champions-League-Achtelfinale

Der FC Bayern und Juventus Turin haben am Dienstag als erste Clubs vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League fixiert. Die Münchner feierten gegen Benfica Lissabon einen 5:2-Heimsieg und sind damit in Gruppe E schon zwei Runden vor Schluss nicht mehr aus den Top zwei zu verdrängen. Gleiches gilt für Juventus in Pool H nach einem 4:2 vor eigenem Publikum gegen Zenit St. Petersburg.

In Pool F endete das Duell von Atalanta Bergamo und Manchester United 2:2, Villarreal besiegte die Young Boys aus Bern 2:0. Der FC Barcelona holte bei Dynamo Kiew einen 1:0-Erfolg, Titelverteidiger Chelsea gewann bei Malmö ebenfalls 1:0.

In München begann die Partie standesgemäß. Robert Lewandowski stellte in seinem 100. Champions-League-Match nach Maßflanke von Kingsley Coman per Kopf aus kurzer Distanz auf 1:0 (26.), scheiterte dann aber kurz vor der Pause mit einem schwach ausgeführten Elfmeter an Benfica-Goalie Odysseas Vlachodimos. Zu diesem Zeitpunkt stand es nach Treffern von Serge Gnabry (32.) beziehungsweise Morato (38.) bereits 2:1 für die Bayern.

In der zweiten Hälfte machte Deutschlands Rekordmeister gegen die ohne den verletzten Valentino Lazaro angetretenen Portugiesen bald alles klar. Sehenswerte Tore von Leroy Sane (49.) und Lewandowski (61., 84.) brachten die Entscheidung. Lewandowski hält nach seinem Hattrick bei 81 Toren in der "Königsklasse." Der nach überstandener Corona-Infektion zurückgekehrte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wechselte Marcel Sabitzer in der 72. Minute ein und musste mitansehen, wie der ÖFB-Teamspieler mit einem Fehlpass das zweite Benfica-Tor durch Darwin Nunez einleitete (74.).

Die Bayern stehen mit 12 Punkten aus vier Partien als Aufsteiger fest, dahinter folgen der FC Barcelona (6), Benfica (4) und Dynamo Kiew (1). Die Katalanen gewannen in der Ukraine 1:0, Goldtorschütze war Jungstar Ansu Fati (70.). Yusuf Demir saß bei den Siegern auf der Bank.

Für Juventus brachte es Paulo Dybala gegen Zenit auf einen Doppelpack (11., 58./Elfmeter), wobei der Argentinier den Strafstoß zunächst danebenschoss. Der Penalty wurde jedoch wiederholt, weil Spieler des Gegners zu früh in den Sechzehner gelaufen waren, und Dybala nutzte seine zweite Chance. Auch Federico Chiesa (73.) und Alvaro Morata (82.) trugen sich in die Schützenliste ein, Leonardo Bonucci unterlief mit einem Kopfball ins lange Eck ein bedeutungsloses und durchaus sehenswertes Eigentor (26.). Die in der Serie A kriselnden Turiner holten damit so wie die Bayern bisher vier Siege.

Das Parallelmatch in Gruppe H entschied Chelsea bei Malmö mit 1:0 für sich, das entscheidende Tor erzielte Hakim Ziyech (56.). Dem Titelverteidiger (9 Punkte) ist die Achtelfinal-Teilnahme im Fernduell mit Zenit (3) nur noch theoretisch zu nehmen.

Alles offen ist hingegen noch in Pool F. Etienne Capoue (36.) und Arnaut Danjuma (89.) schossen Villarreal zu einem Heim-2:0 über die Young Boys, daher liegen die Spanier nach Punkten (7) gleichauf mit Spitzenreiter Manchester United. Englands Rekordmeister durfte sich bei Cristiano Ronaldo für den Punktgewinn bei Atalanta bedanken, der Portugiese netzte in zweifacher Ausführung (45.+1, 91.). Für die drittplatzierten Italiener (5 Punkte) trafen Josip Ilicic (12.) und Duvan Zapata (56.).