Bayern wenden Pokal-Pleite ab, Köln gegen Viertligisten out

Das Millionen-Ensemble von Verteidiger Bayern München ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals nur knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Die Münchner gewannen nach einer lange Zeit desolaten Leistung am Dienstag noch mit 2:1 (0:1) beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Der 1. FC Köln schied dagegen gegen den Viertligisten 1. FC Saarbrücken mit 2:3 aus.

SN/APA (AFP)/INA FASSBENDER Später Jubel bei Bayern München