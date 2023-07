Bayern will Kane unbedingt, denkt aber auch an Alternativen

Der FC Bayern München will Informationen der "Sport Bild" (Mittwoch) zufolge Harry Kane auf jeden Fall verpflichten, selbst wenn Tottenham Hotspur dem Stürmer jetzt die Freigabe verweigert. Im kommenden Sommer wäre der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft nach Auslaufen seines Vertrages ablösefrei. Kane habe signalisiert, notfalls auch erst in einem Jahr in die Bundesliga zu wechseln. Die Münchner sollen sich jedoch auch mit Alternativen beschäftigen.

BILD: SN/APA/AFP/OLI SCARFF Harry Kane ist das Objekt der Bayern-Begierde