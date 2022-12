BBU Salzburg auch ohne den Headcoach siegreich

Mit dem 93:86-Ssieg gegen die Lions Dornbirn bestätigten die Salzburger Basketballer den zweiten Platz in der 2. Bundesliga.

Ohne Trainer Christian Ponz trat die BBU gegen die Vorarlberger an. Auch Spieler Robert Becker fehlte krankheitsbedingt. Assistenztrainer und Ex-BBU-Spieler Dimitris Mouratoglou übernahm das Coaching. Nach der 56:40-Führung zur Halbzeit wurde es am Ende doch noch einmal knapp, weil Salzburg offensiv komplett den Rhythmus verlor. "In der ersten Halbzeit haben wir gut den Ball bewegt und Dornbirn attackiert. Leider sind wir schwach aus der Halbzeit gekommen und haben die Würfe nicht getroffen. Mit unserem Kampfgeist und unserer Erfahrung haben wir das Spiel aber wieder gedreht und gewonnen", fasste Adrian Mitchell für die BBU zusammen.

Drew Koka überzeugt einmal mehr mit einem Double-Double aus 23 Punkten und elf Rebounds. Stark war auch die Leistung von Adrian Mitchell, der neben 18 Punkte acht Vorlagen und fünf Rebounds beisteuerte. Bei den Gästen überzeugte Neuzugang Filip Kamenon mit 17 Punkten und zehn Rebounds, sowie Eugenios Sergienko mit starken 33 Punkten.

In der Tabelle liegen nur die punktgleichen Raiders aus Innsbruck, die der BBU die bislang einzige Saisonniederlage zugefügt haben, besser.

Für die BBU Salzburg spielten: Asdren Drew Koka (23 Punkte), Adrian Mitchell (18, 4 Dreier), Luka Milovac (14), Thomas Buchegger, Marko Rakic (je 12), Lorenzo O'Neal (11, 1) und Raphael Miksch (3, 1). Kenan Biberovic, Tobias Korn, Andreas Salihovic, Dominik und Marvin Hylton kamen nicht zum Einsatz.

Für die Dornbirn Lions punkteten Eugenios Sergienko (33), Filip Kamenon (17) und Jaksa Sola (14) zweistellig.