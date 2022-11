BBU Salzburg feiert Arbeitssieg in Kapfenberg

Mit 68:58 (39:24) siegte die BBU am Freitag beim Future Team Steiermark. Zu schaffen machte dem Team die schwache Quote aus der Distanz.

Ohne den beruflich verhinderten Robert Becker und und ohne den abgewanderten Vedran Milicevic war die BBU zwar praktisch durchgehend in Führung, dennoch taten sich die Gäste schwer. Die Trefferquote aus der Distanz (2/18) war katastrophal, viele Wechsel störten dazu den Spielfluss. Wirklich in Gefahr war der Sieg aber nie.



"Wir sind okay gestartet und haben uns eine gute Führung erarbeitet. Dann haben wir es aber in der zweiten Halbzeit schleifen lassen. Im Endeffekt war der Sieg nie in Gefahr und unsere Bankspieler haben viel Spielzeit bekommen", fasst BBU-Obmann Raphael Miksch zusammen.

Die Salzburger bleiben damit nach dem siebenten Sieg in der achten Runde auf Platz zwei im Westen, punktgleich hinter Innsbruck.

Für die BBU Salzburg spielten: Luka Milovac (16 Punkte), Thomas Buchegger (15), Adrian Mitchell (9), Asdren Drew Koka (8), Marko Rakic (6), Lorenzo O'Neal (5, 1 Dreier), Kenan Biberovic (4), Dominik Klocker (3, 1), Tobias Korn (2) und Andreas Salihovic. Raphael Miksch und Anes Prosic kamen nicht zum Einsatz.