Beach-Volleyball-Major in Wien abgesagt

Die im August geplanten Beach-Volleyball-Majors in Wien und Hamburg sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Neuaustragungen sollen im Jahr 2021 erfolgen. Das gab Veranstalter Hannes Jagerhofer am Mittwoch bekannt. Zudem stehe sein Unternehmen auch für das Turnier in Gstaad im Juli nicht mehr als Mitorganisator zur Verfügung.

SN/APA/Archiv/Jörg Mitter Die Turniere sollen 2021 nachgeholt werden