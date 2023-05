Beach-Volleyball: Plesiutschnig fällt lange aus

Die Beach-Volleyballerin Lena Plesiutschnig fällt mit einer schweren Fußverletzung lange aus. Die Steirerin erlitt am Wochenende beim Turnier in Neusiedl einen Achillessehnenriss und wurde bereits operiert. Die 29-Jährige und ihre Partnerin Katharina Schützenhöfer sind seit einigen Jahren des beste ÖVV-Frauenteam. Die Verletzung ist für das Duo nicht nur bezüglich der EM im August in Wien, sondern auch für die laufende Olympia-Qualifikation ein herber Rückschlag.

BILD: SN/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK Plesiutschnig (li) verletzte sich schwer