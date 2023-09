Die Beach-Volleyballer Julian Hörl und Alexander Horst haben am Samstag beim Elite-16-Turnier in Paris das Viertelfinale erreicht. Das Duo besiegte in der Runde der letzten 16 die Brasilianer Evandro/Arthur 2:1 (-19,19,13) und trifft noch am Samstag auf deren Landsleute Pedro Solberg/Guto (16.00 Uhr).

BILD: SN/APA/EVA MANHART/ARCHIV/EVA MANHA Hörl/Horst in Paris gut unterwegs