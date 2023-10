Beach-Volleyballer Seidl/Pristauz in Goa im Finale

Die Beach-Volleyballer Robin Seidl und Moritz Pristauz spielen beim Challenger-Turnier der Pro Tour in Goa in Indien um den Titel. Das ÖVV-Duo besiegte am Sonntag im Halbfinale die britischen Zwillingsbrüder Javier und Joaquin Bello nach Satzrückstand noch 2:1 (-18,14,13) und feierte den größten gemeinsamen Erfolg auf der Tour. Im Duell um den Turniersieg treffen Seidl/Pristauz noch am Sonntag (ab 15.00 Uhr MESZ) auf die spanischen Routiniers Pablo Herrera und Adrian Gavira.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Größter gemeinsamer Erfolg für Pristauz und Seidl auf der Pro Tour