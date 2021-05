Beacherin Patricia Maros lieferte die Sensation in Innsbruck

Das erste Pro-Tour-Turnier in Österreich brachte Siege mit Salzburger Beteiligung. Patricia Maros war mit Sarah Anna Kastenberger (NÖ) erfolgreich, Laurenc Grössig mit Thomas Kunert (NÖ).

Die aus Innsbruck stammende Patricia Maros ist in der Halle für PSVBG Salzburg aktiv. Ihr Sieg mit Sarah Anna Kastenberger, ebenfalls 20 Jahre alt, beim Innsbrucker BeachEvent PRO 120 am Pfingstwochenende war eine Sensation: Das Duo spielte sich überraschend aus der Qualifikation ungeschlagen bis ins Finale durch und besiegte zur Krönung auch noch das topgesetzten Duo Eva Freiberger/Viktoria Fink.

Laurenc Grössig spielte eine Woche nach seinem U22-EM-Einsatz mit Laurenz Leitner (9. Platz) mit Thomas Kunert und setzte sich im Finale in zwei Sätzen gegen Michael Pekar/Florian Ertl durch. Mit Paul Pascariuc (mit Arwin Kopschar/Kärnten) landete ein weiterer Salzburger als Dritter auf dem Stockerl.

Das Event in der Tiroler Metropole musste noch ohne Zuschauer auskommen und wurde per Livestream zu den Fans gebracht. Für die kommenden Turnier der Tour sind die Organisatoren aber zuversichtlich, dass es wieder Spiele mit Publikumsbeteiligung geben wird.