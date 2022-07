Beachvolleyball: Hörl und Horst spielten sich bis ins Viertelfinale

Der Erfolgslauf der Beachvolleyballer Julian Hörl und Alexander Horst beim World Beach Pro Tour Elite-Turnier in Gstaad (SUI) wurde am Freitag erst im Viertelfinale gestoppt.

Gegen die Tschechen Ondrej Perusic/David Schweiner unterlagen der Saalfeldner und sein Wiener Partner in zwei Sätzen mit 19:21, 19:21 denkbar knapp und belegten Platz fünf.

Zuvor hatten sie nicht nur ihre Gruppe souverän gewonnen, sondern am Freitagvormittag im Achtelfinale auch die Niederländer Stefan Boermanns/Matthew Immers glatt in zwei Sätzen besiegt.

Über die Rückkehr in den 1000 Meter hoch gelegenen Spielort hat sich Routinier Horst besonders gefreut: "Gstaad ist das traditionsreichste Turnier auf der Tour, es freut mich, hier wieder an den Start gehen zu können. Vielmehr freut es mich jedoch, dass wir uns schön langsam nach oben spielen." Ein Future-Turnier in Litauen und die heimische Beach-Tour-Station in Unterach am Attersee haben Hörl/Horst gewinnen können. Auf das Gstaad-Ergebnis kann das Duo aufbauen. Nächstes großes Ziel ist nun der Sprung ins Elite-Turnier in Hamburg im August.

Alexander Horst sagte: "Natürlich freut es mich, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind, wenn man aber so knapp am nächsten Sieg vorbeischrammt, tut es trotzdem ein bisschen weh. Am Ende waren wir nicht abgebrüht genug, um die Sätze zuzumachen, aber in Summe ein sensationelles Turnier von uns."

Julian Hörl war begeistert: "Wahnsinnige Emotionen - richtig cool, dass wir ins Viertelfinale eingezogen sind. Die Spiele waren allesamt echt gut, ich hoffe es geht so weiter. "Wir können tatsächlich gegen alle Teams mitspielen und gewinnen - wir haben uns unter die Top-Teams der Welt gekämpft."