Nach der erfolgreichen Qualifikation schafften es die Beachvolleyballer Florian Schnetzer und Lorenz Petutschnig beim Sofia Beach Open in die Zwischenrunde.

Dabei begann der Hauptbewerb mit einer Niederlage. Gegen die Ukrainer Denys Denysenko und Vladyslav Iemelianchyk schmerzte vor allem der knappe erste Satz, der schließlich mit 24:26 verloren ging. Im zweiten Durchgang setzten sich die Ukrainer mit 21:18 durch. Mit einem klaren 2:0-Erfolg gegen die Lokalmatadore Hristo Kolev/Nikolay Kostov rutschten die Österreicher aber noch in die Zwischenrunde. Dort geht es am Samstag erneut gegen ein bulgarisches Duo um den Einzug ins Viertelfinale.

Julian Hörl und Laurenz Leitner haben bei der German Beach Trophy in Düsseldorf am Freitag gegen Harms Peemüller in 2:1 Sätzen gewonnen. Zu Pfingsten geht das Turnier weiter, dann warten bei dem unkonventionellen Bewerb auch wieder Squad Battles mit Viererteams.