Nach der erfolgreichen Qualifikation schafften es die Beachvolleyballer Florian Schnetzer und Lorenz Petutschnig beim Sofia Beach Open unter die letzten Acht.

Dabei begann der Hauptbewerb mit einer Niederlage. Gegen die Ukrainer Denys Denysenko und Vladyslav Iemelianchyk schmerzte vor allem der knappe erste Satz, der schließlich mit 24:26 verloren ging. Im zweiten Durchgang setzten sich die Ukrainer mit 21:18 durch. Mit einem klaren 2:0-Erfolg gegen die Lokalmatadore Hristo Kolev/Nikolay Kostov rutschten die Österreicher aber noch in die Zwischenrunde. Dort besiegten sie Dimitar Vasilev und Dimitar Mehandzhiyski (BUL) ebenfalls in zwei Sätzen (21:16, 1:15). Erst im Viertelfinale unterlagen Schnetzer/Petutschnig: Gegen die Polen Jedrzej Brozyniak/Piotr Janiak endete der Tie-Break mit 15:17.

Sieg und Niederlage gab es für Julian Hörl und Laurenz Leitner bei der German Beach Trophy in Düsseldorf am Samstag. Nach 0:2 gegen Wolf/Wolf und 2:0 gegen Kühlborn/Stadie liegen sie mit ihrer Vierer-Crew "Zurich Squad" in der Tabelle voran. Am Sonntag folgen dann auch wieder Vierer-Matches beim Squad Battle.

Beim ersten Turnier des Innsbruck Beach Event Pro 120 überraschten PSVBG-Salzburg-Spielerin Patricia Maros und ihre niederösterreichische Partnerin Sarah Anna Kastenberger mit dem Halbfinaleinzug, wo am Sonntag Christine Aulenbrock/Sandra Ferger die Gegnerinnen sind.