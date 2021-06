Robin Seidl und Philipp Waller sind beim Vierstern-Turnier der Beach-Volleyball-World-Tour in Ostrava im Achtelfinale ausgeschieden. Das österreichische Duo musste sich den tschechischen Lokalmatadoren Ondrej Perusic/David Schweiner am Samstag 1:2 (18,-19,-10) geschlagen geben. Alle anderen rot-weiß-roten Paare waren bereits zuvor gescheitert.

Für die österreichischen Teams geht es Ende Juni beim Kontinental-Cup-Finale in Den Haag um die Olympiaqualifikation. Das letzte große World-Tour-Turnier vor den Sommerspielen in Tokio findet Anfang Juli in Gstaad statt.