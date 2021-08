Erfolgreich gestaltet Volleyball-Nationalspielerin Victoria Deisl ihren Ausflug in den Sand. Mit Partnerin Ronja Klinger erreichte die Seekirchnerin bei der Staatsmeisterschaft in Litzlberg ebenso die Runde der letzten Vier wie Florian Schnetzer aus Unterach.

Die angehende Schweiz-Legionärin Deisl springt für Klingers Schwester Dorina ein. Mit Ronja Klinger hat Deisl bereits vor drei Jahren zusammengespielt. Das Duo gestaltete seinen gemeinsamen Auftritt am Attersee am Freitag erfolgreich: Gegen Karin Elsner/Jennifer Pfau (Wien) und Eva Freiberger/Viktoria Fink (OÖ) feierten sie jeweils Zweisatz-Siege, im Viertelfinale schalteten sie Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic (Kärnten) mit 23:21, 21:16 aus. Gegner im Halbfinale am Sonntagfrüh sind Eva Pfeffer/Franziska Friedl (NÖ).

Mit einiger Mühe rettete sich Florian Schnetzer mit Lorenz Petutschnig in die K.o.-Phase. Der für den Salzburger Verband spielende Unteracher und sein Kärntner Partner rangen nach der Auftaktniederlage gegen Arwin Kopschar/Simon Frühbauer mit einem 16:14-Zittersieg Timo Hammarberg/Tim Berger (Wien/NÖ) nieder. Dreisatzkrimis waren in der Zwischenrunde gegen Jakob Reiter/Michael Murauer (St/K) und im Viertelfinale gegen die Steirer Johannes Kratz/Florian Ertl notwendig. Im Halbfinale bekommen es Schnetzer/Petutschnig am Sonntag mit dem Topduo Seidl/Waller zu tun.

Der Salzburger Laurenz Leitner kassierte mit Interimspartner Fabian Kandolf/Steiermark (Julian Hörl sagte verletzt ab) zwei Niederlagen im Pool. Laurenc Grössig steht mit Thomas Kunert (NÖ) in der Zwischenrunde.