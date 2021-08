Erfolgreich gestaltet Volleyball-Nationalspielerin Victoria Deisl ihren Ausflug in den Sand. Mit Partnerin Ronja Klinger erreichte die Seekirchnerin bei der Staatsmeisterschaft in Litzlberg das Viertelfinale.

Die angehende Schweiz-Legionärin Deisl springt für Klingers Schwester Dorina ein. Mit Ronja Klinger hat Deisl bereits vor drei Jahren zusammengespielt. Das Duo gestaltete seinen gemeinsamen Auftritt am Attersee am Freitag erfolgreich: Gegen Karin Elsner/Jennifer Pfau (Wien) und Eva Freiberger/Viktoria Fink (OÖ) feierten sie jeweils Zweisatz-Siege und stehen damit im Viertelfinale, das am Samstag gespielt wird.

Mit einiger Mühe rettete sich Florian Schnetzer mit Lorenz Petutschnig in die K.o.-Phase. Der für den Salzburger Verband spielende Unteracher und sein Kärntner Partner rangen nach der Auftaktniederlage gegen Arwin Kopschar/Simon Frühbauer mit einem 16:14-Zittersieg Timo Hammarberg/Tim Berger (Wien/NÖ) nieder. Der Salzburger Laurenz Leitner kassierte mit Interimspartner Fabian Kandolf/Steiermark (Julian Hörl sagte verletzt ab) zwei Niederlagen im Pool. Laurenc Grössig steht mit Thomas Kunert (NÖ) in der Zwischenrunde.