Seekirchnerin sprang kurzfristig für Ronja Klingers Schwester ein. Florian Schnetzer bejubelte Bronze beim Heimturnier.

Victoria Deisl hat bei den Staatsmeisterschaften im Beachvolleyball nur knapp die Goldmedaille verpasst. Die Seekirchnerin musste sich an der Seite von Ronja Klinger im Finale dem steirischen Topduo Lena Plesiutschnig und Katharina Schützenhöfer mit 14:21, 15:21 geschlagen geben.

Der Einzug ins Endspiel war umso überraschender, da sich Deisl, die in der neuen Saison für Schaffhausen (SUI) spielen wird, eigentlich vor allem in der Halle zu Hause fühlt. Sie sprang kurzfristig als Ersatz für Ronjas angeschlagene Schwester Dorina ein, fand sich aber auch auf Sand schnell zurecht. "Die Annahme und die Varianten im Angriff waren für mich etwas ungewohnt, aber es hat dann doch gut funktioniert", meinte Deisl, die sich auch vom begeisterten Publikum in Litzlberg pushen ließ. "Es war einfach ein unglaubliches Gefühl, nach der Hallen-Saison ohne Zuschauer jetzt im vollem Stadion spielen zu können", erklärte die 21-jährige Seekirchnerin. "Einfach genial, dass wir hier Silber holen konnten. Für mich glänzt die Medaille hier wie Gold."

Überglücklich über Bronze zeigte sich auch Lokalmatador Florian Schnetzer. "Wir haben ein ganzes Jahr auf dieses Turnier hingearbeitet. Im Halbfinale waren Robin Seidl und Philipp Waller einfach eine Klasse für sich. Aber wir haben im Spiel um Platz drei noch einmal alles aus uns herausgeholt und uns noch mit Bronze belohnt", erläuterte der für den Salzburger Verband spielende Unteracher, der bei seinem Heimturnier wieder mit Stammpartner Lorenz Petutschnig antrat. Weniger gut lief es für Laurenz Leitner. Der Salzburger schied mit seinem steirischen Interimspartner Fabian Kandolf nach zwei Niederlagen im Pool aus. Leitners U22-EM-Partner Laurenc Grössig musste sich an der Seite von Thomas Kunert (NÖ) mit Platz neun begnügen.