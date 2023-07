Beachvolleyballer Hörl: Gegen Beste der Welt mitgehalten

Julian Hörl und Alexander Horst sammelten in Gstaad wichtige Punkte.

Die WM im Oktober in Mexiko und Olympia kommenden Sommer in Paris, das sind die großen Ziele von Julian Hörl und Alexander Horst. Beide Projekte nehmen immer konkretere Formen an für das heimische Topduo im Beachvolleyball. Ein neunter Platz und damit 600 Punkte für die Weltrangliste nahmen der Saalfeldner und der Wiener zuletzt vom Eliteturnier in Gstaad mit.

"Die Top 25 der Weltrangliste sowie die vier besten jedes Kontinents sind bei der WM dabei, aktuell schaut es gut aus", rechnet Hörl vor. "Deadline ist nach dem Elite-16-Turnier in Hamburg, eine Woche nach der EM in Wien." Derzeit stehen Hörl/Horst im Ranking auf Platz 18. Die Punkte zählen auch bereits für das Olympiaranking.

Das Turnier mit Bergpanorama in Gstaad zeigte einmal mehr, wie eng es in der Weltspitze zugeht. Bereits in der Qualifikation mussten sich die beiden Österreicher mit dem früheren Weltmeister Evandro und seinem Partner Arthur (BRA) auseinandersetzen. Nach dem 2:1-Sieg war früh aufstehen angesagt, sehr zum Ärger von Routinier Alexander Horst: "Die Startzeit war eine Frechheit. Die Qualifikation hat um 20.15 Uhr geendet und wir hatten bereits wieder um 8 Uhr Match. Da muss sich die Organisation auch Kritik gefallen lassen." Mit einem Sieg gegen das Nummer-3-Duo Krou/Gauthier-Rat (FRA) sicherten sich die beiden den Aufstieg in die Zwischenrunde. Dort waren keine Geringeren als die Weltranglistenersten und Olympiasieger Anders Mol/Christian Sørum aus Norwegen ihre Gegner. Mit 19:21 und 21:23 hatten Hörl/Horst knapp das Nachsehen. "Wir haben gespürt, dass sie heute nicht unantastbar waren. Wir nehmen mit, dass wir gegen die Weltbesten mehr als mitspielen können", sagte Horst. Nächster Stopp diese Woche ist Espinho in Portugal.