Bei der Berglauf-WM geht es von der Höll' in den Himmel

Eine geballte Ladung Natur bekommen die Aktiven bei der WM im Berglauf und Trailrunning im Juni in Tirol geboten.



Nachhaltig wollen heute alle Sportevents sein, die Berglauf- und Trailrunning-WM (WMTRC) von 6. bis 10. Juni in Tirol ist da nicht anders. Die einzige Weltmeisterschaft 2023 in Österreich kann aber einen großen Trumpf ausspielen: "Wir brauchen nichts zu bauen", betont Karin Sailer von Tirol Tourismus. Kein Stadion, keine Halle, keine Eingriffe in die alpine Natur - die vier Bewerbe in Innsbruck, im Stubaital und auf den Bergen dazwischen nützen die bestehenden Wege und Pfade. Die Protagonisten sind klimaneutral und ohne Schadstoffausstoß unterwegs. Grüner geht's - abgesehen vom An- und Abreiseverkehr - kaum.

1500 Aktive aus 66 Nationen werden zu den Titelkämpfen erwartet. Erstmals kommen die drei Welten Berglauf, Trailrunning und Ultratrail zusammen. Somit geht es von kurz und knackig beim Vertical (7,3 km, 1020 Höhenmeter) bis lang und sehr anstrengend beim Trail Long (85,6 km/5500 Höhenmeter). Trail Short und Mountain Classic kommen noch dazu.

"Da sind die Besten von den Besten dabei", sagt Florian Grasel. Der Ultra-Trail-Spezialist aus Niederösterreich wird sich unter anderem mit dem Salzburger Jakob Herrmann messen. Auch Ausdauersportlegende Andrea Mayr wird dabei sein. Die Ärztin und vielfache Berglaufweltmeisterin könnte möglicherweise bei der Heim-WM ihre letzten großen Titelkämpfe bestreiten.

Die Bilder aus der Natur sollen auch potenzielle Besucher begeistern und anlocken. Der Alpintourismus, in Zeiten des Klimawandels häufig in der Kritik, soll hier als saubere Sache präsentiert werden, die man ohne schlechtes Gewissen genießen kann. Der Besucher, der von den epischen Drohnenaufnahmen bei der WM begeistert ist und nach Tirol kommt, muss selbst nicht laufen: "Jeder Trail ist auch ein Wanderweg", sagt Karin Sailer.

Wer dennoch Bewegungsdrang verspürt, kann gleich bei der WM die Laufschuhe schnüren. Bei "public races" kann Jedermann sich an die Leistungen der Spitzenathleten herantasten. Dabei wird auch die legendäre Höttinger "Höll", der schon bei der Rad-WM befahrene extrem steile Abschnitt in Innsbruck, belaufen. Die Spitzenleute werden für die Qualen mit Panoramablicken in die Tiroler Bergwelt belohnt - sozusagen von der "Höll" in den Himmel. Für die Laufsportbegeisterten am Berg gilt übrigens: Schlechtes Wetter gibt es nicht. "Nur bei Gewitter wird ein Bewerb abgesagt oder abgebrochen", erklärt Florian Grasel. In einigen Höhenlagen der WM-Trails kann durchaus auch im Juni noch Schnee fallen....