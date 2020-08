Bei der Goldjagd ist auf die Leichtathletik-Routiniers Verlass

Vier Mal Gold wie im Vorjahr, das wird sich für Salzburgs Leichtathleten bei der heurigen Staatsmeisterschaft Samstag und Sonntag in der Südstadt (NÖ) nur schwer wiederholen lassen wird.

Mangels internationaler Highlights starten mehr Topleute denn je beim heimischen Höhepunkt.

Auf zwei Routiniers ist aber Verlass: "Michaela Egger im Dreisprung und Matthias Kaserer im Speerwurf sind heiße Titelkandidaten", sagt Landestrainer Richard Marschal über die Serienmeister. Im Fall von Kaserer, der als Zahnarzt in Innsbruck praktiziert, ist es sogar die Saisonpremiere. Egger nimmt mit 36 Jahren Abschied vom Leistungssport und strebt ihren 30. Staatsmeistertitel an.

Als "Geheimtipp" mit dem Speer sieht Marschal Laurenz Waldbauer, dazu kommt mit Simon Klebel ein dritter Union-Athlet. Im Sog des WM-Dritten Lukas Weißhaidinger (OÖ) hoffen Lukas Stipek und Ahamad Khatab auf Edelmetall.

Isaac Asare verteidigt im Weitsprung den Titel. "Noch einmal Gold wird schwer", schätzt Marschal, zu stark ist Toptalent Oluwatosin Ayodeji (Vbg). Mehr ist für den Heeressportler über die 200 Meter drin, die er jüngst in Andorf in 21,95 Sekunden lief. Außerdem bestreitet Asare auch noch die 100 Meter.

Mit Spannung erwartet wird die 5000-Meter-Bahn-Premiere von Marathonspezialist Peter Herzog. Der Pinzgauer hat erst vor kurzem einen Straßenlauf über die für ihn kurze Distanz in Berlin in beeindruckender Manier gewonnen und nützt die Staatsmeisterschaft als Tempo-Test in der Vorbereitung auf den London-Marathon Anfang Oktober. Noch unsicher ist der Start von Maxi Fridrich (LT Salzburg), dem eine Wadenverletzung zu schaffen macht.

Mit Vorjahresmeisterin Inge Grünwald (Weitsprung/zurück zum Studium in den USA) und Steffi Bendrat (100 m Hürden/Fokus bereits auf 2021) fehlen zwei sichere Union-Medaillentipps. Für die junge weibliche Garde Amira Simon (100 m/Hoch), Johanna Höcketstaller (Diskus/Kugel), Sophie Paschinger (Stabhoch/alle LT Salzburg) sowie Shanna Tureczek (Stabhoch/Union) heißt die Devise "Erfahrung sammeln". Die 16-köpfige Salzburg-Delegation komplettieren Paul Klampfer (Union) und Jakob Hinterholzer (LTS/beide 100 m) und Elias-Min Nowotny (Union/Weitsprung).