Belgien holt unspektakulären 1:0-Sieg in Aserbaidschan

Österreichs Gruppengegner Belgien hat in der Fußball-EM-Qualifikation den dritten Sieg im vierten Auftritt geholt. Die "Roten Teufel" setzten sich am Samstag in Aserbaidschan in minimalistischer Manier mit 1:0 (1:0) durch. Yannick Carrasco traf in Baku mit einem abgefälschten Schuss in der 38. Minute entscheidend. Die in der Gruppe F mit einem Torverhältnis von 8:1 nun voran liegenden Belgier haben bisher nur gegen die Österreicher beim 1:1 in Brüssel Punkte abgegeben.

BILD: SN/APA/AFP/TOFIK BABAYEV Carrasco (unten) und Bakayoko bejubeln den entscheidenden Treffer

Das Team von Trainer Domenico Tedesco muss weiter auf die langzeitverletzten Stars Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois verzichten. Dies fiel beim Schlusslicht nicht ins Gewicht. Leandro Trossard traf schon in der 5. Minute die Außenstange. Kurz vor der Pause brachte ein erfolgreiches Pressing der Belgier schließlich deren Führung. Johan Bakayokos eigentlich harmloser Schuss wurde vom nun in Saudi-Arabien spielenden Carrasco noch entscheidend abgefälscht. Weitere Treffer fielen nicht mehr, Aserbaidschan suchte am Ende noch erfolglos den Weg zum Ausgleichstor. Weiter geht es für die Belgier am kommenden Dienstag in Brüssel gegen Estland. Auch da sind die drei Zähler beim Weltranglisten-Fünften fix eingeplant.