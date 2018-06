Belgien-Star Hazard nicht schlimmer verletzt

Belgiens Nationalcoach Roberto Martinez hat nach dem verletzungsbedingten Abgang seines Stars Eden Hazard im letzten Testspiel vor der Fußball-WM Entwarnung gegeben. Es gebe "keinen Grund zur Sorge" sagte der Spanier nach dem 4:1 am Montag gegen Costa Rica in Brüssel. Hazard humpelte in Minute 70 am Knöchel verletzt vom Rasen, er soll für das WM-Auftaktspiel gegen Panama am Montag aber fit sein.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Entwarnung bei Eden Hazard