Belgier Evenepoel erstmals Weltmeister im Einzelzeitfahren

Remco Evenepoel hat sich am Freitag als erster Belgier zum Weltmeister im Einzelzeitfahren gekürt. Der 23-jährige Radprofi setzte sich auf der 47,8 Kilometer langen Strecke rund um Stirling mit zwölf Sekunden Vorsprung auf den italienischen Stundenweltrekordhalter Filippo Ganna durch. Das Podest komplettierte der erst 19-jährige Brite Joshua Tarling mit einem Rückstand von 48 Sekunden.

Die österreichischen Radprofis spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Patrick Gamper belegte mit einem Rückstand von 4:41 Minuten Platz 37, Felix Ritzinger landete über neun Minuten hinter dem Sieger auf Rang 51.

Vor zehn Monaten hatte Evenepoel bereits beim WM-Straßenrennen triumphiert. "Ich habe erneut Geschichte geschrieben und bin superglücklich", sagte der nun jüngste Zeitfahr-Weltmeister in einem ersten Statement. Für den Belgier ist es zudem der nächste große Erfolg in diesem Jahr, nachdem er bereits Klassikersiege in Lüttich und San Sebastian gefeiert hatte.

Für den zweifachen Titelträger Ganna reichte es am Ende nur für Rang zwei. Dabei half es auch nicht, dass er auf dem Weg zu Silber den zweifachen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar eingeholt hatte. Der Slowene war 2:40 Minuten vor ihm gestartet und belegte am Ende nur Rang 22.