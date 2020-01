Bendrat denkt schon über Olympia hinaus

Die Hürdensprinterin blickt nach einer mäßigen Saison zuversichtlich in die Zukunft.

Neues Jahr, neues Glück: 2019 war für Hürdensprinterin Steffi Bendrat wahrlich nicht von Erfolg gekrönt. Lediglich der österreichische Hallenmeistertitel über 60 Meter Hürden steht zu Buche. Im Freien klappte es für die EM-Halbfinalistin von 2018 überhaupt nicht, eine Saisonbestmarke von 13,31 Sekunden über 100 Meter Hürden ist weit weg vom Anspruch, den die 28-jährige Salzburgerin an sich selbst hat.

"Dass man Wettkämpfe auch einmal in den Sand setzt, das gehört dazu", stellte Bendrat in ihrer Analyse der verkorksten Saison fest. Dem großen Ziel, der Olympiaqualifikation für Tokio, kam sie damit nicht näher.

"Über Olympia mache ich mir im Moment überhaupt keine Gedanken", sagt die Union-Salzburg-Athletin. Das Limit von 12,84 liegt außerhalb ihrer Reichweite, realistischer ist ein Ticket über die Weltrangliste. 2020 sei aber auch nicht der Endpunkt ihrer Perspektiven: "Da gibt es zum Beispiel auch eine EM 2022 in München", denkt die gebürtige Bayerin schon viel weiter.

Die Trainingslegionärin, die ihre sportliche Heimat nach Wattenscheid verlegt hat, nützte die Weihnachtszeit zu einigen Einheiten im ULSZ Rif. Daran schließen sich nun 14 Tage in Teneriffa an, ehe es in der Hallensaison zu punkten gilt. Abseits der Laufbahn geht es für Steffi Bendrat nicht ohne Herausforderung für den Kopf - sie hat ein Bachelorstudium in Wirtschaftspsychologie aufgenommen.