Bendrat freut sich auf ihren WM-Auftritt

Die Salzburgerin Steffi Bendrat hat am Freitag bei der Hallen-WM der Leichtathleten ihren großen Auftritt. Sie will über 60 Meter Hürden zumindest das Halbfinale erreichen.

Vor zwei Jahren war Bendrat bei der Hallen-WM in Portland (USA) noch Österreichs einzige Vertreterin. Sie belegte damals Rang 13. In diese Regionen will sie auch diesmal in Birmingham vorstoßen. Die Form passt, wie ihre persönliche Bestmarke von 8,02 Sekunden zeigt, mit der sie sich bei der Staatsmeisterschaft in Linz im letzten Abdruck qualifizierte. Zum Vergleich: In Portland war ihre Zeit 8,25 gewesen, damals hätten 8,02 fürs Finale gereicht.



"Der Aufstieg ins Halbfinale ist mein klares Ziel", gibt sich die Union-Salzburg-Athletin entschlossen. Der Vorlauf steigt am Freitag um 19 Uhr MEZ.

"Da mein Vorlauf am Freitag erst sehr spät ist, schlafe ich ein wenig länger und frühstücke gemütlich", schildert die 26-jährige Athletin ihren geplanten Ablauf. "Danach versuche ich mir die Zeit mit Lesen oder Spazierengehen zu vertreiben. Ich versuche ruhig zu bleiben - zu viel Anspannung über den ganzen Tag verteilt laugt aus. Nach dem Mittagessen packe ich meine Sachen und lenke meinen Fokus auf das Rennen. Ich werde das Hotel relativ zeitig verlassen, damit ich genug Zeit habe mich im Stadion einzufinden. Bei Großveranstaltungen dauert alles immer ein wenig länger - bei solchen Rennen plane ich lieber ein wenig mehr Zeit zum Aufwärmen ein. Ein spezielles Ritual habe ich beim Aufwärmen nicht. Ich spüre in mich hinein, man muss auch schauen, was die Gegebenheiten hergeben. Jeder Wettkampf ist anders, aber darauf bin ich eingestellt."

Im Fall eines Aufstiegs geht es für Steffi Bendrat am Samstag weiter. Das Semifinale wird um 19.05 Uhr gelaufen. Im Fall einer Finalqualifikation würde sie am Samstag um 21.55 Uhr noch einmal am Start stehen. Verfolgen kann man das Event online unter www.wicbirmingham2018.com.



Die starke Hallensaison beflügelt die Jus-Studentin für das weitere Jahr. Im Freien will Bendrat im Sommer bei der EM in Berlin mit dabei sein. Erst vor kurzem verlegte sie zwecks Leistungsoptimierung ihren Trainingsstandort von Rif ins deutsche Wattenscheid. Dort hat sie mit Pamela Dutkiewicz eine starke Trainingspartnerin und mit Slawomir Filipowski einen renommierten Trainer. Fernziel ist Olympia 2020 in Tokio.



In Österreichs vierköpfigem Aufgebot für die Hallen-WM steht mit Beate Schrott eine weitere Starterin über 60 Meter Hürden. Außerdem mit dabei sind Fünfkämpferin Ivon Dadic, die sich sogar Medaillenchancen ausrechnen darf, und Siebenkämpfer Dominik Distelberger.







