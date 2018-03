Bendrat im WM-Halbfinale out

Die Salzburger Hürdensprinterin Steffi Bendrat ist im Halbfinale der Hallen-WM ausgeschieden. Die Besten waren für sie außer Reichweite.

Die 26-jährige Salzburgerin erreichte in 8,10 Sekunden ihrem Halbfinallauf Platz fünf. Es siegte die Niederländerin Nadine Visser in 7,83. Nur die zwei Besten der drei Läufe bzw. zwei weitere Zeitschnellste stiegen auf. 7,91 wären die Mindestanforderung für die besten acht gewesen. Bendrats Zeit reichte für Endrang 15. Vor zwei Jahren war sie bei der Hallen-WM in Portland (USA) auf Platz 13 gelandet.

Für Bendrat war mit dem Halbfinaleinzug aber bereits das realistische sportliche Ziel erreicht. Etliche Konkurrentinnen hatten deutlich schnellere Bestzeiten als die Salzburgerin mit ihren est vor kurzem aufgestellten 8,02. "Es war kein gutes Rennen von mir. Ich war schon bei der ersten Hürde zu kurz drauf", erklärte Bendrat.

Zuvor war Bendrat als Zweite ihres Vorlaufs sicher in das Halbfinale eingezogen. Bendrat musste sich in 8,06 Sekunden nur der US-Amerikanerin Sharika Nelvis (7,97) geschlagen geben.

Olympiateilnehmerin Beate Schrott scheiterte bereits im Vorlauf als Fünfte. Die jeweiligen Top vier und weitere zusätzliche vier Zeitschnellste kamen weiter.

ÖLV-Rekordhalterin Schrott (8,27) fehlten sieben Hundertstel auf Platz vier in ihrem Vorlauf. Vom Aufstieg über die Zeitregel war die Olympiafinalistin von 2012 ebenfalls sieben Hundertstel weg und belegte den 27. Gesamtrang.

